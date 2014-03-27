ميدو: تدريب مارسيليا؟ شرف ولكن أركز مع الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن وجود أسمه ضمن قائمة مرشحة لتدريب مارسيليا الفرنسي شرف كبير له، مشيرا إلى تركيزه الكامل مع الفريق الأبيض.

ويخوض ميدو أول تجاربه في الإدارة الفنية مع الزمالك هذا الموسم، وسجله به هزيمة واحدة جاءت من المصري البورسعيدي.

وقال ميدو للصحفيين: "وجود أسمي لمجرد الترشح لتدريب مارسيليا شرف كبير، فهو فريق عريق ومن أكبر الفرق قاعدة جماهيرية في فرنسا".

ولعب ميدو في مارسيليا في موسم 2003/2004، ولعب 22 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف وجاور فيها ديديه دروجبا المهاجم الإفواري.

وأضاف "أضع كامل تركيزي مع الزمالك حاليا وأسعى لصنع شيء للنادي ولي شخصيا".

وكانت تقارير قد وضعت أسم ميدو ضمن أسماء رشحت لتدريب مارسيليا.