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وزارة الدفاع الفرنسية: قطر تشترى 22 مروحية أوروبية بقيمة مليارى يورو

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وزارة الدفاع الفرنسية: قطر تشترى 22 مروحية أوروبية بقيمة مليارى يورو وزارة الدفاع الفرنسية: قطر تشترى 22 مروحية أوروبية بقيمة مليارى يورو

 

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم، الخميس عن أن قطر وقعت على خطاب نوايا لشراء 22 مروحية أوروبية من طراز “أن أتش 90″ بقيمة تصل إلى ما يقرب من مليارى يورو.
> وقالت مصادر بالدفاع الفرنسية إن هذه الصفقة تشمل اثني عشر طائرة “تى تى أتش” للنقل التكتيكى، وعشر طائرات أخرى منها مضادة للغواصات، والتى تقوم بإنتاجها المجموعة الأوروبية التي تضم كل من “ايرباص هليكوبترز” ، أجستاوستلاند (فينميكانيكا) وستورك فوكر.
> وأوضحت المصادر أن الدوحة تعتزم أيضا شراء طائرتين للتزويد بالوقود من إنتاج إيرباص ومن طراز “ايه 330″.
> وجاء هذا الاعلان عقب عودة وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان إلى باريس بعد مشاركته فى وقت سابق اليوم فى معرض “ديمدكس” الدولى للدفاع البحرى والمقام بالدوحة.
> وتأتى هذه الصفقة بعد أيام من الزيارة التى قام بها وزير الدفاع القطرى الأسبوع الماضى إلى باريس.

 

 

أ.ش.أ

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