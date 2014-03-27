نسرين طافش بطلة حلاوة الروح

باشرت الفنّانة السّوريّة نسرين طافش بتصوير أولى مشاهدها في المسلسل العربي المشترك حلاوة الرّوح مع المخرج التّونسي شوقي الماجري، عن نص للكاتب السّوري رافي وهبي.

وتجري عمليّات تصوير حلاوة الروح في مدينة بيروت، فيما تجسّد طافش في المسلسل شخصيّة ليلى، على أن يتم عرض العمل في موسم رمضان المقبل 2014.

ويشارك في بطولة العمل كل من فرح بسيسو، غسان مسعود، ومكسيم خليل، وقصي خولي، وكندة علوش، دانا مارديني من سوريا، بالإضافة إلى رولا حمادة، ورودني حداد، وأندره ناكوزي، من لبنان، وخالد صالح من مصر.

ويحكي العمل عن تداعيات الثورات العربية في تونس وسوريا ومصر، وانعكاساتها الإنسانية على حياة الأشخاص، دون أن يبتعد المسلسل عن قصص أخرى، تنشأ على ضفاف المعاناة، ومنها قصص الحبّ، الأمر

الذي يجعل من المسلسل دراما إجتماعي عاطفية، في ظلال الحدث العربي الساخن.

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