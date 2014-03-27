أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أعضاء قائمة “المعلم” : الحفاظ على مبادىء الأهلى أهم بنود برنامجنا الانتخابى

Google+ Print
أعضاء قائمة “المعلم” : الحفاظ على مبادىء الأهلى أهم بنود برنامجنا الانتخابى أعضاء قائمة “المعلم” : الحفاظ على مبادىء الأهلى أهم بنود برنامجنا الانتخابى

أكد محمد سراج الدين المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة المهندس إبراهيم المعلم ، أن الحفاظ على مبادئ النادي الأهلي وتقاليده من أهم بنود برنامج قائمة المعلم الانتخابية.

 

 
> وأضاف سراج – في تصريحات له اليوم على هامش الجمعية العمومية للنادي الأهلي – أن جميع أفراد القائمة اتفقوا على إرساء مبادئ الأهلي وهو ما أكده محمود الخطيب نائب الرئيس النادي الحالي خلال وجوده ضمن إحدى جولات القائمة الأخيرة .
> وشدد سراج على أن الجمعية العمومية للأهلي لديها من الوعي والثقافة والخبرة لأن تختار من هو قادر على قيادة النادي إلى بر الأمان وتحافظ على إنجازاته .
> وأكد سراج تكامل قائمة المعلم لضمها لجميع المتخصصين في مختلف المجالات التي ستخدم جميع قطاعات النادي، مشيرا إلى أن تنمية موارد الأهلي وانتشاله من عثرته أهم أولوية القائمة، وأن دعم رموز النادي وبعض أعضاء مجلس إدارته الحاليين منح قائمة المعلم ثقة كبيرة في هذا الماراثون الانتخابي .
> من جانبه ، أكد وليد الفيل المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي على قائمة إبراهيم المعلم ، أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي لم يتأخر .
> وقال الفيل إن كل ما تردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن وجود بعض التجاوزات في الانتخابات غير صحيح، مؤكدا أن انتخابات القلعة الحمراء تسير بمنتهى النزاهة والشفافية .

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا