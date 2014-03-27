أعضاء قائمة “المعلم” : الحفاظ على مبادىء الأهلى أهم بنود برنامجنا الانتخابى

أكد محمد سراج الدين المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة المهندس إبراهيم المعلم ، أن الحفاظ على مبادئ النادي الأهلي وتقاليده من أهم بنود برنامج قائمة المعلم الانتخابية.



> وأضاف سراج – في تصريحات له اليوم على هامش الجمعية العمومية للنادي الأهلي – أن جميع أفراد القائمة اتفقوا على إرساء مبادئ الأهلي وهو ما أكده محمود الخطيب نائب الرئيس النادي الحالي خلال وجوده ضمن إحدى جولات القائمة الأخيرة .

> وشدد سراج على أن الجمعية العمومية للأهلي لديها من الوعي والثقافة والخبرة لأن تختار من هو قادر على قيادة النادي إلى بر الأمان وتحافظ على إنجازاته .

> وأكد سراج تكامل قائمة المعلم لضمها لجميع المتخصصين في مختلف المجالات التي ستخدم جميع قطاعات النادي، مشيرا إلى أن تنمية موارد الأهلي وانتشاله من عثرته أهم أولوية القائمة، وأن دعم رموز النادي وبعض أعضاء مجلس إدارته الحاليين منح قائمة المعلم ثقة كبيرة في هذا الماراثون الانتخابي .

> من جانبه ، أكد وليد الفيل المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي على قائمة إبراهيم المعلم ، أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي لم يتأخر .

> وقال الفيل إن كل ما تردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن وجود بعض التجاوزات في الانتخابات غير صحيح، مؤكدا أن انتخابات القلعة الحمراء تسير بمنتهى النزاهة والشفافية .

أ.ش.أ