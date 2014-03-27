أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صحة كفر الشيخ تنفى تسمم 157 طالب بعد تناول وجبة مدرسية

Google+ Print
صحة كفر الشيخ تنفى تسمم 157 طالب بعد تناول وجبة مدرسية صحة كفر الشيخ تنفى تسمم 157 طالب بعد تناول وجبة مدرسية

أكدت الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن نتائج عينات فطيرة العجوة التي تم توزيعها على التلاميذ التي تم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة أتت سلبية .

وكان قد أصيب بحالة اشتباه بالتسمم لـ157تلميذ بمدرسة 63 الجدية التابعة لإدارة الحامول التعليمية، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم، وخرجوا جميعا عقب دخولهم الإستقبال التي ظلوا بها ساعتين وحالتهم كانت مستقرة .

وأضافت أنه تبين أن ما أصاب الطلاب ليس تسمم ولكن تأثر نفسي لشهور طالبين بالغثيان وتم اعطائهم شربة محل بالمدرسة فتأثر كل التلاميذ بهم وتم نقل التلاميذ لمستشفى بلطيم .

وكان المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ قد منع توزيع تغذية المدارس حتى ورود نتائج العينات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا