صحة كفر الشيخ تنفى تسمم 157 طالب بعد تناول وجبة مدرسية

أكدت الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن نتائج عينات فطيرة العجوة التي تم توزيعها على التلاميذ التي تم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة أتت سلبية .

وكان قد أصيب بحالة اشتباه بالتسمم لـ157تلميذ بمدرسة 63 الجدية التابعة لإدارة الحامول التعليمية، وتم نقلهم لمستشفى بلطيم، وخرجوا جميعا عقب دخولهم الإستقبال التي ظلوا بها ساعتين وحالتهم كانت مستقرة .

وأضافت أنه تبين أن ما أصاب الطلاب ليس تسمم ولكن تأثر نفسي لشهور طالبين بالغثيان وتم اعطائهم شربة محل بالمدرسة فتأثر كل التلاميذ بهم وتم نقل التلاميذ لمستشفى بلطيم .

وكان المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ قد منع توزيع تغذية المدارس حتى ورود نتائج العينات .