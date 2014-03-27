مجلس الوزراء يشيد بدور “السيسي ” فى حماية الوطن ومواجهة الإرهاب

عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس، ووجه الشكر نيابة عن مجلس الوزراء للمشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى الذى استقال من منصبه ليخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشاد مجلس الوزراء بالدور الوطنى المشرف الذى قام به المشير فى حماية الوطن من الأخطار التى كانت تحيط بالبلاد، وفى مواجهة قوى الإرهاب والتخريب بكل قوة وحزم، مشدداً على أن الفترة القادمة لا تقل خطورة وأهمية، وتستدعى تكاتف الجميع من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء إلى محافظة أسيوط أمس، والتى زار خلالها عدداً من قرى المحافظة والمرافق والمدارس والوحدات الصحية، مؤكداًَ أهمية المتابعة المستمرة لضمان التنفيذ الدقيق والسريع لنتائج تلك الجولات الميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن السيد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة قد شارك في إجتماع مجلس الوزراء بعد أداء سيادته اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، حيث قام السيد رئيس مجلس الوزراء بالترحيب بسيادته متمنياً له التوفيق في مهامه الجسام في قيادة القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق إيجابياً خلال الفترة الأخيرة من رفع لكفاءتها القتالية وتحديث نظم التسليح.