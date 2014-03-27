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"اليوم السابع" يكشف غداً مفاجآت البرنامج الانتخابى لـ"السيسى"

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يكشف "اليوم السابع" فى عدد غد الجمعة، مفاجآت البرنامج الانتخابى للمشير عبد الفتاح السيسى، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والذى يتضمن مشروعات قومية للإسكان والمياه والصحة والتعليم، إضافة إلى رؤية جديدة لإدارة ملف أزمة سد النهضة الإثيوبى.

وتحت عنوان "صدقى صبحى يؤدى اليمين وزيراً للدفاع".. تقرأ فى عدد الغد، كواليس اجتماع مجلس الوزراء، بمشاركة الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع الجديد، وقرار بهدم الحزب الوطنى، وضم أرضه إلى حديقة المتحف المصرى.

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