” الصحة : اشتباه تسمم غذائى لـ 50 طالب بابوقرقاص بالمنيا بعد تناولهم وجبة مدرسية

أعلنت وزارة الصحة تحويل حوالى 50 طالب بالمرحلة الابتدائية باحدى مدارس مركز ابو قرقاص بشرق النيل بمحافظة المنيا، إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى الجامعة وكان ذلك بعد تناولهم وجبة مدرسية .

وعلى الفور، انتقل فريق من مديرية الشئون الصحية بالمنيا لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة حيث تم اخذ العينات اللازمة من تلك المدرسة وخاصة من الوجبة المدرسية، وتم أخذ عينات من المصنع المنتج لتلك الوجبة ، وبمناظرة الحالات في مستشفى المنيا العام ومستشفى الجامعة تبين أن الاعراض تمثلت في مغص ( الم في البطن ).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية للحالات واخذ العينات اللازمة من المرضى ولا يوجد اى مضاعفات حدثت لهم وجميع الحالات جارى خروجها .

وأضافت أنه حتى الان لم يتم الإبلاغ عن أى حالات إصابة جديدة ، وجارى متابعة الموقف لرصد أي حالات جديدة ومتابعة النتائج المعملية .