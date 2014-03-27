الديوان الملكى السعودى : الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد

أصدر العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضى بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد ، مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء .

> وأضاف الأمر الملكى أنه “يبايع الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد ، وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد ، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند” .

> وقال البيان الملكى إنه للملك في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة ، ويصدر أمرا ملكيا باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء الهيئة .

> وأشار بيان الديوان الملكى إلى أن هيئة البيعة وافقت على اختيار الأمير مقرن وليا لولى العهد باغلبيية تجازوت الثلاثة أرباع من أعضاء الهيئة .

أ.ش.أ