أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الديوان الملكى السعودى : الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد

Google+ Print
الديوان الملكى السعودى : الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد الديوان الملكى السعودى : الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد

أصدر العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضى بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد ، مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء .
> وأضاف الأمر الملكى أنه “يبايع الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد ، وليا للعهد في حال خلو ولاية العهد ، ويبايع ملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند” .
> وقال البيان الملكى إنه للملك في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة ، ويصدر أمرا ملكيا باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء الهيئة .
> وأشار بيان الديوان الملكى إلى أن هيئة البيعة وافقت على اختيار الأمير مقرن وليا لولى العهد باغلبيية تجازوت الثلاثة أرباع من أعضاء الهيئة .

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا