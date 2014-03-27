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بالصور ..حكيم عضو لجنة تحكيم برنامج “نجم الشعب” على المحور

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unnamed (6)وقع الدكتور حسن راتب ، رئيس مجلس إدارة تلفزيون المحور ، عقدا مع المطرب الشعبي حكيم ، لتقديم برنامج “نجم الشعب” والذي يكتشف خلاله أصوات حقيقة تميل إلى الغناء الشعبي ، من جميع أنحاء محافظات  ،وسيبدأ تصويره قريبا ومن بين سوف تضمهم لجنة التحكيم الفنانة يسرا والشاعر الغنائى امير طعيمة .

والجدير بالذكر أن برنامج ، “نجم الشعب” ينتمي لبرامج إكتشاف المواهب الغنائية ، حيث يعد المرة الأولى التى يتم تقديم مثل هذه النوعية من البرامج  ، خلال فورمات مصرية 100%، وأيضاً من خلال فريق عمل مصري ، سواء في الإخراج أو التصوير أو لجنة التحكيم ، ومن المقرر أن يجوب البرنامج فى تصفياته الأولى 8 محافظات ،(الأقصر ، شمال سيناء، الإسكندرية ، القاهرة ، المنيا ، المنوفيه ، الشرقية ، بورسعيد).

يذكر أنه بعد التصفيات فى المحافظات ، سيتم تصوير الحلقات فى أحد المسارح الضخمة ، والمتسابق الفائز سيتم عمل كليب شعبى له ، ودويتو مع الفنان حكيم “نجم الشعب” ، من تقديم المطرب حكيم وإخراج إيهاب أبوزيد ، ومدير تصوير ايمن أبو المكارم ، ومنتج فني أحمد عبد القادر.unnamed (4)

 

 

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