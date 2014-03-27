الأهلي يناشد جماهيره عدم حضور لقاء “بنغازي” حرصًا على مصلحة الفريق

طالب مجلس إدارة الأهلي جماهيره بضرورة الالتزام بقرار عدم حضور الجماهير لمباراة أهلي بني غازي، في إياب دور الـ16 الأفريقي المقرر لها، السبت، على ملعب الدفاع الجوي.

ونشر الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم، الخميس، أكد خلاله ضرورة الالتزام بعدم حضور المباراة حرصًا على مصلحة الفريق و ألا يتعرض الفريق لعقوبات قد تضر به مستقبلاً في بطولات أفريقيا أو قد تدفع إلى نقل مباريات الفريق خارج مصر مستقبلاً.

وكان الأهلي قد خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف، فيما يحتاج للقوز بفارق هدفين أو أكثر للتاهل لدوري المجموعات.