“الأسد” يحذر من مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف

حذر الرئيس السوري بشار الأسد من مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف المدعوم من الغرب وبعض الدول الإقليمية، الذي يهدد بتفتيت منطقة الشرق الأوسط التي تميزت بتنوع ثقافي واجتماعي عبر تاريخها.

> وذكر موقع “شام برس” الإخباري السوري أن الأسد استقبل اليوم /الخميس/ وفدا برلمانيا من أرمينيا برئاسة النائب صاموئيل فارمانيان، وأن الوفد حمل رسالة من الرئيس الأرمني سيرج سركيسيان أعرب فيها عن إدانته للهجمات الإرهابية الأخيرة على مدينة كسب بريف اللاذقية، موجها شكره لحكومة سوريا على ما تبذله من مجهودات لحماية مواطنيها جميعا.

> وأعرب الأسد -وفق “شام برس”- عن تقديره لمواقف نظيره سركيسيان الموضوعية والداعمة لاستقرار سوريا، مشددا على أهمية دور البرلمانيين في توضيح مخاطر الإرهاب أمام المنابر الدولية وتوحيد الجهود لمواجهتها.

> وأكد أعضاء الوفد الأرميني دعمهم الكامل لما تقوم به الدولة السورية من أجل إعادة الأمن والاستقرار وسعيها لتأمين عودة المهجرين من مدينة كسب وغيرها من المناطق إلى بيوتهم، معربين في الوقت نفسه عن ثقتهم بأن سوريا ستبقى كما كانت مثالا للعيش المشترك والوحدة الوطنية بين جميع أبنائها.

> وفي السياق ذاته، التقى رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام مع أعضاء الوفد الأرميني، وأكد لهم ضرورة توحيد الجهود البرلمانية من أجل تشكيل جبهة في مواجهة الفكر التكفيري المتطرف وتعزيز العلاقات البرلمانية بين سورية وأرمينيا.

أ ش أ