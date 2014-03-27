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محافظ الفيوم يناقش خطة استراتيجية جديدة لمحو الأمية

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محافظ الفيوم يناقش خطة استراتيجية جديدة لمحو الأمية محافظ الفيوم يناقش خطة استراتيجية جديدة لمحو الأمية

محافظ الفيوم

التقي الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، بالدكتور محب كامل الرأفاني، رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار و عثمان فاروق عبد الرازق، مدير هيئة تعليم الكبار بالفيوم، لمناقشة تنفيذ خطة استراتيجية محددة وشاملة لتنفيذ برامج محو الأمية بمحافظة الفيوم لمدة 4 سنوات قادمة مع توفير الدعم اللازم لتنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأكد محافظ الفيوم علي ضرورة توفير وسيلة حقيقية للمتابعة والرقابة علي التنفيذ حتي يتم محو الأمية بشكل جذري علي أرض الواقع وذلك من خلال تغيير أسلوب الإمتحانات وتجديد أسلوب التعلم من خلال إكتساب مهارات حياتية وإستخدام منهج تنموي ليشعر المتعلم بقيمة القراءة والكتابة.

وقد أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لوضع خطة لحصر أعداد الأميين بالفيوم وتنفيذ البرامج لمحو أميتهم خلال الفترة المقررة.

وصرح رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم لإستغلال طاقات الطلاب في الخطة التي يتم تنفيذها لمحو الأمية خلال فترات الأجازة الصيفية مع منحهم أجور مادية بسيطة نظير مشاركتهم في التدريب الميداني لبرامج محو الأمية وتحفيزاً لهم علي مواصلة الجهد والعطاء ، كما تم توقيع بروتوكول آخر مع المركز القومي للإمتحانات للإشراف علي إمتحانات الدارسين بالهيئة العامة لمحو الأمية لضمان النتائج .

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