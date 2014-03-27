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الجمعية العمومية للأهلى تحيل ميزانية النادى للجهاز المركزى للمحاسبات

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الجمعية العمومية للأهلى تحيل ميزانية النادى للجهاز المركزى للمحاسبات الجمعية العمومية للأهلى تحيل ميزانية النادى للجهاز المركزى للمحاسبات

قررت الجمعية العمومية للنادي الأهلي ، تحويل ميزانية النادي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك بعد حضور 82 عضوا فقط من إجمالي ربع الأعضاء الذين سجلوا حضورهم في الجمعية العمومية اليوم الخميس .
> وقد سجل 1144 عضوا أسماءهم في كشوف الناخبين حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم ، ولكن لم يحضر سوى 82 عضوا فقط خلال مناقشة الميزانية .

وفي ذات السياق ، تقرر تفويض مجلس إدارة النادي الأهلي في جدول أعمال الجمعية العمومية ، ومن المقرر أن تجرى غدا انتخابات مجلس إدارة النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة 2014 – 2018 .

 

أ.ش.أ

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