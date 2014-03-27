إسكو: ريال مدريد مجبر على النهوض

مدريد، (إفي): قال فرانسيسكو رومان ألاركون "إسكو" لاعب وسط ريال مدريد إن الهزيمة أمس أمام سيفيليا (2-1) كانت "ضربة قوية ولكننا مجبرون على النهوض"، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن لاعبي الميرينجي "واثقون من قلب هذا الوضع".

وقال إسكو خلال تقديم لعبة "Futbol star" للهواتف المحمولة في مدريد: "الهزيمة كانت ضربة قوية. لقد تغير الوضع الذي كنا فيه قبل جولتين".

ثم استدرك "لكننا ريال مدريد ومجبرون على النهوض ونثق ثقة كاملة في قلب الوضع. لقد وصلنا إلى أن نصبح على بعد ست نقاط من الصدارة. لذا الآن سنقلب الوضع مرة أخرى".

وأعرب إسكو عن أسفه للهزيمة مرتين متتاليتين في الليجا أمام برشلونة (3-4) وسيفيليا (2-1) وهو الأمر الذي لم يحدث منذ خمسة أعوام، معترفا بتحمسه للقاء رايو فايكانو بعد غد السبت، للعودة مرة أخرى إلى ديناميكية الفوز "نظرا لأن اللحظة الأقوى في الموسم قد حانت".

وبعث إسكو برسالة إلى مشجعي الريال قائلا "لقد كانت ضربة قوية لهم ولنا، ولكن فليطمئنوا نحن نشارك في ثلاث منافسات وسنبذل قصاري جهدنا".

وبهزيمته أمام سيفيليا، تجمد رصيد ريال مدريد عند 70 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف وثلاث عن أتلتيكو مدريد المتصدر.