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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية و الزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق الشمالية والشرقية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان وتزداد الرطوبة على بعض المناطق الساحلية والداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل بعض الضباب.

  الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية / 25 - 34 كم/ساعة بوجه عام.. والبحر .. خفيف الى متوسط الموج 43 دقيقة عصرا .

 درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا      
> الدنيا.
> أبوظبي                     27     18               85           25 .
> دبي                         27     19               85          25 .
> الشارقة                    28     17               80           25.
> عجمان                    27      18               80           30 .
> أم القيوين                 28      18               85           30 .
> رأس الخيمة              28      17               85           35 .
> الفجيرة                   28      19               80           40 .
> العين                      28     17               80           25  .
> ليوا                       28     17               90            30 .
> الرويس                  27     17               85            30 .
> السلع                    27      17              80             25.
> دلما                      26      19             85             45 .
> طنب الكبرى            26      18              85             40 .
> طنب الصغرى          26      18              85             40 .
> أبوموسى               27      18              80             35.

 
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