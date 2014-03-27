الإمارات تشارك في حملة "ساعة الأرض"

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الحملة العالمية "ساعة الأرض" التي يحتفل بها العالم يوم 29 مارس من كل عام.

ويتوقع مشاركة أكثر من مليار شخص وآلاف من المؤسسات في أكثر من 100 دولة لإطفاء أضواء الإنارة في هذا اليوم من الساعة الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء للمساهمة في التخفيف من استهلاك مصادر الطاقة ضمن هذا الحدث العالمي الأكبر من أجل حماية البيئة.

وقد أعلنت عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات بدولة الإمارات مشاركتها في هذا الحدث حيث سيتم إطفاء جميع الأنوار والمعدات الكهربائية غير الحيوية بعد غد السبت 29 مارس لمدة ساعة واحدة بدءا من الثامنة والنصف مساء .

فقد أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم أن ميناء جبل علي سوف ينضم إلى آلاف الشركات والملايين حول العالم في التخفيف من استهلاك مصادر الطاقة ضمن "ساعة الأرض" الحدث العالمي الأكبر من أجل حماية البيئة.

كما أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أنه تشارك وللعام السابع على التوالي في هذه الحملة العالمية "ساعة الأرض" بعد غد بإطفاء أضواء الإنارة في هذا اليوم من الساعة الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء..

كما يشارك سوق دبي المالي في حملة "ساعة الأرض" حيث سيتم إطفاء جميع الأنوار والمعدات الكهربائية غير الحيوية في مقر السوق بعد غد لمدة ساعة واحدة بدء من الثامنة والنصف مساء.

وحث السوق موظفيه وموظفي شركات الوساطة المعتمدة لديه على المشاركة في الحملة من خلال القيام بالأمر ذاته في منازلهم.

وتأتي مشاركة سوق دبي المالي في حملة "ساعة الأرض" في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة عن طريق الحد من استهلاك الطاقة إلى أقصى درجة ممكنة.

وذكر جمال إبراهيم الخضر نائب رئيس أول رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية بسوق دبي المالي في تصريح صحافي له أن السوق يسعى لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض بين فريق العمل لديه من خلال ترشيد استلاك الطاقة وتجنب الاستهلاك المفرط الذي يمثل أكبر تهديد للبيئة نتيجة التغير المناخي.

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