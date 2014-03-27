حكومة الإمارات تطلق أول متجر للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق أول متجر حكومي للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم من خلال منصتي "آندرويد" و"آي. أو. أس". ويضم المتجر أكثر من 100 تطبيق ذكي تم تطويرها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة توفر قرابة 700 خدمة للمتعاملين من مكان واحد.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على أهم مميزات المتجر الجديد والخدمات التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة وأهم الخطوات القادمة لاستكمال التحول للحكومة الذكية مع منتصف العام المقبل بحسب الخطة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها سابقا خلال القمة الحكومية الأخيرة .

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه للمتجر الجديد أن الهدف هو أن تكون الخدمات الذكية جزءا من الحياة اليومية لجميع السكان وأن يكون الوصول إليها سهلا ومباشرا فكلما كانت الخدمات أذكى كان المجتمع أسعد وكانت الحياة أفضل للجميع مطالبا سموه بزيادة عدد الخدمات في المتجر الجديد والعمل على تشجيع الناس للوصول إليه ومواصلة التنسيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية لضمان تحقيق الهدف والرؤية بالتحول الكامل نحو الخدمات الحكومية الذكية خلال الفترة المقبلة.

وقد تعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفاصيل المتجر الجديد بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للحكومة الذكية ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة وسعادة محمد القمزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفريق عمل المشروع.

ويأتي إطلاق المتجر الجديد بناء على شراكة وتنسيق مع شركتي "جوجل" و"أبل" لضمان تقديم خدمات حكومية من خلال المتجر الجديد تتميز بالموثوقية والأمان والحفاظ على البيانات الخاصة بالتعاملات الحكومية للأفراد والشركات وتعزيز الاعتمادية لكافة التطبيقات الموجودة بالمتجر وضمان قدرته على استيعاب كافة التطويرات والتوسعات المستقبلية في الخدمات.

ويضم المتجر العديد من الأقسام لسهولة الوصول للتطبيقات الحكومية منها أقسام الخدمات الاقتصادية ووزارة العمل والدوائر الاقتصادية وتطبيقات حماية المستهلك وغيرها كما يضم المتجر أقساما خاصة بالخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الجهات الحكومية وأقساما خاصة بخدمات العدل والسلامة والدفاع المدني وخدمات الطوارئ وغيرها.. ويضم المتجر أيضا أقساما خاصة بزوار دولة الإمارات لتوفير كافة الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها قبل وخلال زيارتهم لدولة الإمارات.

ويضم المتجر كذلك الخدمات الخاصة بالبيئة والبنية التحتية والنقل والمواصلات وغيرها بالإضافة لأقسام الخدمات الاجتماعية والدينية وغيرها بما يجعل المتجر المرجع الرئيسي ويرسخه كعنوان واحد لجميع الخدمات الذكية في دولة الإمارات.

ويأتي المتجر ضمن التوجهات الحكومية الرئيسية لتبسيط الوصول للخدمات الحكومية عبر التطبيقات الذكية وهو المتجر الأول من نوعه عالميا في مجال الخدمات الحكومية وتم تضمين التطبيقات الحكومية التي خضعت لاختبارات الأمان والموثوقية وذلك لضمان جودة عالية للخدمات الذكية كما أن المتجر سيخضع لتطويرات وتوسعات مستمرة لاستيعاب كافة الخدمات الجديدة والتقنيات الحديثة.

الجدير بالذكر أن الحكومة قامت خلال الفترة السابقة بإطلاق أول دليل متكامل لمعايير الخدمات الذكية ليكون المرجع الرئيس لكافة الجهات الحكومية عند تحولها للخدمات الذكية وذلك بهدف توحيد المعايير على مستوى الدولة وضمان الجودة والتأكد من أمن وسلامة كافة البيانات الحكومية التي يتم التعامل بها عبر الهواتف الذكية.

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