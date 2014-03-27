وزير الداخلية السعودية يقلد المزينة وسام الملك فيصل من الدرجة الأولى

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي سعادة اللواء خبير خميس بن مطر المزينة قائد عام شرطة دبي وسام الملك فيصل من الدرجة الأولى نظير تعاونه في الكشف عن عدد من القضايا الأمنية وقضايا المخدرات.



> وجاء تقليد اللواء المزينة الوسام تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين.

وافادت وكالة الانباء السعودية بان ذلك جاء خلال زيارة قائد عام شرطة دبي للسعودية استجابة لدعوة وجهت له لحضور حفل تدشين أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي وحضور الاستعراض العسكري السنوي لقوات الطوارئ الخاصة "صولة الحق 6".

وشهد سمو الأمير محمد والحضور عرضاً لمهارات الرماية بمختلف أنواعها وكيفية إحباط العمليات الإرهابية قبل حدوثها في أجواء تحاكي الواقع.

كما شاهد وزير الداخلية والحضور استعراضا لمهارات المناورة والرماية من خلال المدرعات بالتزامن مع الرماية من خلال الطيران الأمني.

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