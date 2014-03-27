مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث مروري بالمنيا

شهد الطريق الفرعي طريق الاشمونيين بمركز ملوي حادث أليم أثناء سير السيارات في فرح نتج عنه مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم بين سيارتين علي طريق الأشمونيين نتج عنه مصرع أشرف جمال جمعه 28 سنه عامل، بينما أصيب 13 شخص آخرين تم نقلهم إلي المستشفي العام بملوي.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير السيارات في حالة عشوائية في فرح أحد أبناء القرية اختلت عجلت القيادة في يد السائقين نتج عنه وقوع الحادث.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة.