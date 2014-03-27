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حبس إخواني 15 يومًا لاتهامه بتحريض افراد أمن القاهرة على ترك السلاح والخدمة

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حبس إخواني 15 يومًا لاتهامه بتحريض افراد أمن القاهرة على ترك السلاح والخدمة حبس إخواني 15 يومًا لاتهامه بتحريض افراد أمن القاهرة على ترك السلاح والخدمة

قرر المستشار بركات ابو سحلى رئيس نيابة الدرب الاحمر حبس اخوانى 15 يوما لاتهامه بتحريض افراد مديرية امن القاهرة على ترك أماكن الخدمه واسلحتهم الميرى وأثارة الشغب و العنف أمام مديرية أمن القاهرة.

وتبين من خلال التحقيقات التى اشرف عليها المستشار طارق ابو زيد المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة ان عامل سنتر يدعى محمد ,ن 33 سنة قام بأعمال شغب أمام مديرية أمن القاهرة وقام بتحريض قوات امن المديرية على ترك أماكن خدمتهم الاسلحة الميرى مرردا الداخلية بلطجية وتم القبض عليه من قبل الاجهزة الامنية وأثناء تفتيشه عثر على عشرون جنيه مزورة وتحرر محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة وأمرت بحبسه.

 

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