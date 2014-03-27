أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حكم بإعدام قطري قتل مدرسة بريطانية في الدوحة

Google+ Print
حكم بإعدام قطري قتل مدرسة بريطانية في الدوحة حكم بإعدام قطري قتل مدرسة بريطانية في الدوحة

  

ذكرت صحيفة “ايفننج ستاندارد” البريطانية ، أن محكمة قطرية حكمت على رجل قطري بالإعدام اليوم الخميس بعد ادانته بقتل مدرسة بريطانية في الدوحة في شهر أكتوبر الماضي .
> وكانت لورين باترسون 24 عاما، قد اختفت بعد أن خرجت في سهرة في العاصمة القطرية ، وتم اكتشاف جثتها لاحقا في الصحراء.
> وأوضحت الصحيفة أن بدر هشام خميس عبد الله حكم عليه بالاعدام وسجن شريكه محمد عبد الله حسن عبد العزيز لمدة ثلاث سنوات للمساعدة على حرق جثة باترسون ، فضلا عن محو الأدلة .
> وبعد سماع الحكم ، بكت والدتها أليسون وجميع أصدقائها وأقاربها الحاضرين في قاعة المحكمة .
> واعتقل الرجلان بعد وقت قصير من اختفاء باترسون ، من غرب مالينج في مقاطعة كينت ، في 12 أكتوبر العام الماضي .
> وقال أحد أصدقائها أثناء المحاكمة أن آخر مرة شوهدت فيها كانت في سيارة مع رجلين لثنين تعرفت باترسون عليهما بصورة عرضية وعرضا عليها أن يأخذوها الى منزلها بعد أن غادروا ملهى ليليا في أحد الفنادق .
> وتأكدت المحكمة من أن باترسون لم تكن في حالة سكر وكانت “على علم بمن كان حولها” .
> وعثرت الشرطة على جثة الآنسة باترسون مدفونة في حفرة في مزرعة في قرية الخرارة ، بالقرب من الوكرة ، وقال الطبيب الشرعي انه تم العثور على سكين عالق في قفصها الصدري .
> وقال المدعي العام إنها تعرضت للاعتداء الجنسي والطعن مرتين ، مما أدى الى وفاتها.
> وادعى دفاع المتهمين أثناء المحاكمة بأن وفاة باترسون كان حادثا ، وأن الرجلين أجبرا على الاعتراف بارتكاب الجريمة .

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا