بالصور.. افتتاح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب ..و«ألكسو» ضيف الشرف

افتتحت مساء اليوم الخميس مكتبة الإسكندرية معرض إسكندرية الدولى للكتاب، بحضور لفيف من الإعلاميين والكتاب على مستوى الجمهورية، صرح الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والمشرف العام على المعرض.

وأضاف أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) هي ضيف شرف معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، وذلك في إطار التعاون بين المنظمة برئاسة الدكتور عبد الله حمد محارب، ومكتبة الإسكندرية.

وقام الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة بحضور افتتاح المعرض وإلقاء كلمة بالنيابة عن الدكتور عبد الله محارب مدير عام المنظمة، والترحيب بالحضور.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) هي منظمة متخصصة، مقرها تونس، تعنى أساسا بتطوير الأنشطة المتعلقة بمجالات التربية والثقافة والعلوم على مستوى الوطن العربي وتنسيقها، وقد أنشئت عام 1970.

و تستند المنظمة في عملها على قيم التسامح، الاعتدال، احترام الآخر والتنوع الثقافي، كما تعمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.

وسوف يلتقى جمهور الإسكندرية في أولى الندوات الثقافية المصاحبة للمعرض مع المخرج محمد خان وأبطال فيلم “فتاة المصنع” خلال ندوة حول “صورة المرأة في السينما المصرية فيلم فتاة المصنع نموذجا” .