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بسبب فضيحة مخرجه مسلسل هيفا وهبي مهدد بالإيقاف

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بسبب فضيحة مخرجه مسلسل هيفا وهبي مهدد بالإيقاف بسبب فضيحة مخرجه مسلسل هيفا وهبي مهدد بالإيقاف

قام مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بشطب المخرج محمد سامي من النقابة وسحب عضويته بعدما اتضح أنّه قام بتزوير شهادته الدراسية، وطالبت النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه ما يعني أنّه مهدد بالسجن بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
ويقوم محمد سامي حالياً بتصوير مسلسل "كلام على ورق" للفنانة هيفا وهبي وماجد المصري واحمد زاهر، وبات العمل مهدداً بالإيقاف خاصة وأن المخرج سيخضع في الأيام المقبلة للتحقيق أمام النيابة العامة.

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