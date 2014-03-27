' خليجي 22 ستكون إعداد لأمم آسيا بالنسبة للسعودية '

أكد عدنان المعيبد المتحدث الرسمي بإسم اتحاد الكرة السعودي عن رضاه التام بقرعة كأس الأمم الآسيوية 2015 والتي ستقام يناير المقبل في أستراليا.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثانية مع منتخبات أوزبكستان وكوريا الشمالية والصين.

وأكد المعيبد أن القرعة خدمت الأخضر بالوقوع مع أوزبكستان والذي يعتبر أقل منتخبات المستوى الأول كما أن منتخب الصين يعد كتابا مفتوحا له ومنتخب كوريا الشمالية تراجع فينا كثيرا.

وعن الإعداد أكد عدنان المعيبد أن اللاعبين سيلتحقون بمعسكر أوروبي خارجي بعد نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين سيتم لعب خلاله 3 مباريات ودية ثم سيتم الإعداد لخليجي 22 في سبتمبر المقبل والتي ستكون الاستعداد الأخير لكأس أمم آسيا.