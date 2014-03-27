سفير مصر بالأردن يزور المصابين في حريق مصنع عمان ويتعهد بضمان حقوقهم

تعهد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن بضمان حقوق المصابين المصريين الثمانية في حادث الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء في مصنع وسط عمان، ومتابعة التحقيقات في الحادث.

واطمأن السفير ثروت -خلال زيارته اليوم الخميس للمستشفى الذي يعالج به المصابون المصريون- على حالات المصابين، والتقى مع نائب مدير المستشفى ومديري قسمي الحروق والرعاية المركزة والأطباء المعالجين، للاطمئنان على تلقي المصابين للرعاية الطبية اللازمة، كما اطلع على إمكانات وحدة الحروق التي تعد إحدى ثلاث وحدات فقط في عمان تتعامل مع هذه النوعية من الإصابات.

كما التقى السفير خلال الزيارة مع صاحب المصنع المحترق، وناقش معه حقوق العمالة، وأكد مالك المصنع استعداده الكامل لتحمل أية تكاليف فى سبيل شفاء المصابين.

وفتح السفير حوارا مع عدد من المواطنين المصريين المتواجدين في المستشفى من أقارب المصابين وأصدقائهم، وطمأنهم على حالة المرضى ومتابعة السفارة لهم، وحث الذين لا يعملون منهم بشكل قانوني على ضرورة تصويب أوضاعهم، وشدد على أهمية الاشتراك فى التأمين الصحي الذي جاء بعد عام كامل من العمل الشاق فى توفيره، الأمر الذى يوفر لهم ضمانة مهمة في حالات المرض أو الحوادث أو الوفاة.

وكان المشرف على القسم القنصلي في السفارة المصرية بالأردن المستشار شريف مختار، قد أكد أمس إصابة ثمانية مصريين في الحريق بينهم خمسة حالاتهم خطيرة وحرجة، وواحد حالته متوسطة، فيما خرج الاثنان الآخران من المستشفى، مشيرا إلى أن وفدا من السفارة قام بزيارة المصابين في المستشفى للاطلاع على حالأتهم الصحية، ومؤكدا أن السفارة تتابع مجريات التحقيق في الحادث لضمان إنفاذ القانون والحصول على حقوق جميع المصابين.

أ ش أ