بالفيديو.. محافظ جنوب سيناء يكرم الأمهات المثاليات بـ4 رحلات حج وعمرة 40 دراجة بخارية للمعاقين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن يوم الأمهات يوم الخير الكثير التي تنعم به مصر بفضل الأمهات، مشيرا إلى أن الأم السينائية فخر لكل مصر بأنها تكافح لتربية وتعليم أبنائها.

وأوضح فودة أنه إذا زاد الاهتمام بالأم بالتدرب والتعليم سوف تصنع مجتمع مثالي خالي من الجريمة وطالب مركز تمكين المرأة والمجلس القومي للمرأة بتدريب الأمهات البدويات.

وأشاد فودة برجل الأعمال ناصر تمام، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخاء الذى قام بالتبرع بمبالغ مالية للأمهات المثاليات وتعهد بإقامة حفل للأيتام فى يوم اليتيم المقبل وقدم الشكر لشركة توشيبا العربي التى قدمت جوائز أجهزة كهربائية للأمهات المثاليات، جاء ذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات بجنوب سيناء لتكريم 32 من الأمهات والأباء والأبناء المثاليين على مستوى المحافظة فى احتفالية كبرى أقيمت بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة مؤتمرات ديوان عام المحافظة.

كما وزع المحافظ عشرة دراجات بخارية على ذوي الا حتياجات الخاصة بتكلفة اجمالية 72.500 ألف جنية مقدمة من بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومحافظة جنوب سيناء ليصل عدد أجمالي الدراجات البخارية التى تم توزيعها على المعاقين بالمحافظة 40 دراجة حتى الان بمساهمة بنك ناصر ومنظمات المجتمع المدني والمحافظة.

وشمل التكريم 22 أم مثالية منهن الأم المثالية على مستوى المحافظة فورية محمد بدر الدين والأب المثالي على مستوى المحافظة محمد حسنى حسانين، ولأول مرة يتم اختيار أم للمعاقين بجنوب سيناء كتقليد جديد وتم تقديم أجهزة كهربائية لجميع المكرمين مهداه من إحدى شركات الأجهزة الكهربائية.

وقال المحافظ خالد فودة إن الاحتفال بمثابة تكريم لكل من ساهم فى تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها ويأتي عرفانا منا بالجميل لكل من عمل على توطيد العلاقة القوية بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع المصري باعتبار أن الأسرة هى الكيان والعنصر الأساسي فى بناء مجتمع سليم وعامل رئيس فى تقدمه والنهوض به.

وطالب المحافظ بتكريم أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا فى حادث تفجير مديرية أمن جنوب سيناء، وأشار خلال كلمته إلى فضل الأم وتضحياتها فى سبيل أبنائها ونوه إلى عقد مؤتمرات توجيه وتوعية دائمة للسيدات بمركز دعم المرآة بطور سيناء بهدف الاهتمام بدور المرآة وتفعيل دور الأم فى المجتمع السيناوى.

وقد أجرى المحافظ قرعة لاختيار رحلتي الحج والعمرة وفازت برحلتي الحج فورية محمد بدر الدين ، وسعاد سعد حسن

> وفازت برحلتي العمرة وفاء عبد الوهاب شعبان ومنصور ه عبد الله عبد التواب.

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