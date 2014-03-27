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محافظ المنيا يكلف وكيلا وزارتي التعليم والصحة بمتابعة حالة طلاب مدرسة الديابة

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محافظ المنيا يكلف وكيلا وزارتي التعليم والصحة بمتابعة حالة طلاب مدرسة الديابة محافظ المنيا يكلف وكيلا وزارتي التعليم والصحة بمتابعة حالة طلاب مدرسة الديابة

 

كلف اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة ومحمد مدحت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة حالة طلاب مدرسة الديابة للتعليم الأساسي بأبوقرقاص حتى خروجهم من المستشفى والتحفظ على الوجبات الغذائية كإجراء احترازي.

وأكد الدكتور ميلاد صدقى، وكيل مديرية الصحة بالمنيا أن 48 من طلاب مدرسة الديابة للتعليم الأساسي بأبوقرقاص تم نقلهم لمستشفى المنيا العام بناء على طلب أولياء أمورهم وليس لخطورة حالتهم خاصة ان جميع الطلاب لم تظهر عليهم أعراض التسمم سواء بالقئ أو الإسهال.

وأضاف أن جميع الطلاب بحالة جيدة وأن 5 من الطلاب يشتكون من أعراض بسيطة تتمثل فى الآم طفيفة فى المعدة وأحمرار فى العينان ولا توجد أعراض للتسمم عليهم وأضاف أنه سيتم أخذ عينات من الطلاب للتأكد من سلامة حالتهم وخروجهم من المستشفى.

وقال محمد مدحت، وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء تفقده الطلاب بمستشفى المنيا العام أن جميع الطلاب بحالة جيدة صحياً حتى الآن وأشار إلى أنه سيتم أخذ عينات بواسطة مديرية الصحة من الأطعمة التى تناولها الطلاب للتأكد من سلامتها كنوع من الإجراءات الإحترازية.

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