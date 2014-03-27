"اﻷوقاف" تستطلع رأى الدعاة فى القوافل الداخلية وخطب الجمعة

عرضت وزارة الأوقاف على موقعها الرسمى موضوعات القوافل الداخلية بالمحافظات، لاستطلاع رأى الأئمة والخطباء حولها، لتقى أى مقترحات بشأن اختيار القضايا والموضوعات التى ستتناولها القوافل الدعوية لﻷزهر واﻷوقاف قبل إقرارها بصورة نهائية.

وشملت الموضوعات المطروحة "حق الطريق وحق الزوج على الزوجة وحقوق الآباء على الأبناء".

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمى _لمدة أسبوع _ استبيانا حول موضوعات خطب الجمعة المقترحة لشهر رجب 1435 هـ لاستطلاع رأى الأئمة والخطباء حولها. وأعلنت، تلقيها أى مقترحات بشأنها قبل إقرارها بصورة نهائية، وهى كالآتى:

> 1- أخلاق الإسلام فى التعامل مع الضعفاء

> .2- الإسلام دين الرفق لا العنف ولا الإرهاب

> .3- دروس من الإسراء والمعراج

> .4- رسالة المسجد

> .5- خلق الحياء.



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