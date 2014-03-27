الخارجية تعلن عن المناقصات الدولية في إفريقيا على موقعها الإلكتروني

أطلقت وزارة الخارجية اليوم رابطا على موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للإعلان عن المناقصات الدولية في الدول الإفريقية.

صرح بذلك وزير مفوض محمد الحمزاوي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية للتواصل مع أفريقيا وبصفة خاصة دول حوض النيل، وتشجيع زيادة الاستثمارات المصرية في هذه الدول.

وأشار الحمزاوي إلى أن هذا التطور يأتي ضمن توجه وزارة الخارجية لفتح المجال أمام شركات قطاع الأعمال والخاص والمكاتب الاستشارية للدخول في المناقصات الدولية التي يتم الإعلان عنها بالدول الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع سفاراتنا بتلك الدول، موضحاً أن الوزارة تقوم بتحديث الإعلانات بصفة دورية علي موقعها الرسمي ضمن رابط “الإعلانات” وكذلك علي الرابط الخاص “خدمات للمواطنين”.

أ ش أ