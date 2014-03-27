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بالصور.. موظفو هيئة اختبارات القطن بالإسكندرية يتظاهرون للمطالبة بالحد الأدنى

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بالصور.. موظفو هيئة اختبارات القطن بالإسكندرية يتظاهرون للمطالبة بالحد الأدنى بالصور.. موظفو هيئة اختبارات القطن بالإسكندرية يتظاهرون للمطالبة بالحد الأدنى

 

وقفة لموظفى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية

نظم، ظهر اليوم الخميس، موظفوا الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية بمنطقة سموحة، وقفة احتجاجية صامته أمام مقر الهيئة، مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة وتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية المقررة من قبل الدولة التى لاتقل عن 7% وسحب الثقة من أعضاء النقابة وصندوق الزماله وعمل جمعية عمومية لاختبار الأعضاء.

كما طالبو بعلاوة 400% التى وعد بها رئيس مجلس الإدارة وزيادة الشهر ونصف إلى شهرين والعلاج الأسرى للعضو وأسرته وصرف علاوة 30% الخاصة بدفعة 1/6/2011 وزيادة الارباح السنوية الى 12 شهر من ميزانية 1/7 وصرف بدل مخاطر للعاملين وتخفيض نسبة الصندوق إلى 10% بدل 22% وإعادة تشغيل الجمعية الاستهلاكية ورياض الأطفال.

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