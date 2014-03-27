15 إطلالة من "Versace" للسجادة الحمراء

شاهدنا منذ بداية موسم السجادة الحمراء انطلاقة لإطلالات أنيقة في مختلف الحفلات والمناسبات، وكانت الإطلالات التي حملت توقيع دار "Versace" على رأس قائمة أجمل الإطلالات دائماً.

في مهرجان كان السينمائي شاهدنا إطلالة ملكية من النجمة Jessica Chastain ، حيث اختارت فستاناً أنيقاً باللون الأبيض من "Versace" لتنسقه مع ماسة ساحرة باللون الأزرق تعود للممثلة الراحلة Elizabeth Taylor، ومن ناحية أخرى اختارت Scarlett Johansson فستاناً رائعاً باللون الأسود في إطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسا السينمائي.

إطلالة Selena Gomez في حفل VMA كانت من أجمل ما قدمت الدار الإيطالية للسجادة الحمراء، حيث أثارت إعجاب متابعينا على شبكات التواصل الاجتماعي، كما كان اختيار الممثلة الشابة Dakota Fanning موفقاً للغاية في حفل إطلاق فيلمها الجديد.

في حفل Golden Globes اختارت Amber Heard فستاناً كحلياً بتصميم جذاب، وكانت إطلالتها هي الأجمل على الإطلاق، ولم يكن من المستغرب بأنها حملت توقيع دار "Versace"، أما في حفل الأوسكار لهذا العام فقد سحرتنا إطلالة Kate Hudson بفستانها الحريري الأنيق، فيما ارتدت نجمات أخريات تصاميم الدار نفسها، منهن: Jada Pinkett Smith، و Lady Gaga.

في الصور أعلاه جمعنا لك أجمل 15 إطلالة من احتفالات السجادة الحمراء في الفترة الماضية، فاختاري الأجمل من بينها برأيك.

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