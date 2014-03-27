مظاهرة لطلاب الإخوان بالمجمع النظرى بجامعة الإسكندرية

نظم الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، بجامعة الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، مسيرة جابت ساحة المجمع النظرى بمنطقة الشاطبى، لإعلان رفضهم ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للرئاسة.

وردد المتظاهرون هتافات معادية لقيادات الداخلية والجيش، للتنديد باشتباكات شهدها المجمع النظرى أمس، بين قوات الأمن والطلاب، ملوحين بإشارة رابعة العدوية، حاملين لافتات للتنديد بالحكم الصادر ضد 528 من قيادات الجماعة.

وكان محيط المجمع النظرى بمنطقة الشاطبى قد شهد اشتباكات بين طلاب الإخوان وقوات الأمن، لمحاولتهم الخروج خارج أسوار الكلية، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع بكثافة، وألقت القبض على 10 من الطلاب بحوزتهم زجاجات مولوتوف ومنشورات تحريضية.

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