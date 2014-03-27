بالصور.. "القومى للطفولة" يبحث تفعيل لجان حماية الطفل بسوهاج

أشادت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة استجابة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج للمبادرة التى أطلقتها رئاسة الجمهورية لتفعيل لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية.

وأضافت خلال اجتماع مع محافظ سوهاج، أن المجلس يعكف حاليا على مراجعة الأدلة التدريبية التى تستخدمها كافة الجهات لتدريب لجان الحماية، بهدف الخروج بدليل موحد يتم استخدامه لتدريب اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية.

وأضافت الأمين العام أن المجلس فور الانتهاء من الدليل سيبدأ فى تدريب لجان الحماية العامة والفرعية على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى أن ربط لجان الحماية بالشبكة القومية لخط نجدة الطفل سيعمل على اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأطفال، كما سيسهم فى رسم خريطة للمشكلات التى يعانى منها الأطفال، وإعداد رصد لواقع الطفولة استكمالا للجهد الذى بدأه المجلس فى رصد حالات العنف ضد الأطفال خلال الفترة 2011 إلى 2013، والذى أسفر عن زيادة حالات العنف ضد الأطفال، فضلا عن انتهاك براءة الأطفال من خلال الزج بهم فى المشهد السياسى واستغلالهم.

ومن جانبه، أكد المحافظ على ضرورة التعاون المثمر بين المجلس والمحافظة فى كافة المجالات، وبخاصة حماية الاطفال وتعليم البنات وجودة التعليم، وشدد على أهمية دور لجان حماية الطفل لمواجهة المشكلات التى يعانى منها المجتمع، موضحا أهمية دور المجتمع المدنى، حيث إن الدولة لا يمكن أن تعمل بمفردها.

وأشار محافظ سوهاج إلى أهمية دور الأم فى حماية الأسرة والأطفال، مؤكداً أهمية العمل على إعادة ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصرى، والتى تتنافى مع ما يتعرض له الأطفال من حوداث غريبة على المجتمع.

حضرت اللقاء الدكتورة عزة العشماوى وقدمت للواء محمود عتيق درع المجلس تقديرا لجهوده فى الارتقاء بأوضاع الطفولة والأمومة.



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