نظافة الجيزة تشن حملات تجميل على شارع الهرم

شنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، للأسبوع الثانى على التوالى، حملات نظافة مكثفة لشارع الهرم، كونه أحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة، حيث تفقد عزت الخرصة رئيس الهيئة أعمال رفع كفاءة الشارع.

وقال عزت الخرصة، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إنه تم الدفع بعدد 2 لودر كات صغير و5 سيارات نصف نقل وفرقة عمال النظافة بالتعاون مع حى العمرانية، تم رفع مخلفات الطمى بالمسافة من المريوطية وحتى شارع العمدة، كما تم الدفع بفرقة سيارة الغسيل وسيارة المياه، وتم غسيل الأرصفة بالجزيرة الوسطى.

وأشار الخرصة إلى أن عمال الدهانات قاموا بدهان الأرصفة باللون الأبيض والأسود بالجزيرة الوسطى، كما تم دهان الأشجار باللون الأبيض بالمنطقة أمام مستشفى الهرم، وقاموا بإزالة أى عبارات مسيئة من على جدران الحوائط بالشارع.

وأضاف أن عمال الحدائق قاموا بأعمال الصيانة والرى للمسطحات الخضراء، وتهذيب الأشجار وتم زراعة 800 متر نجيلة سابقة بالجزيرة الوسطى فى المسافة من المريوطية وحتى شارع العمدة.

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