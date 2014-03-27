بالصور.. اتفاقية تعاون بين محافظة قنا مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماع مع وفد من صندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطي وهو يمثل الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات، ودعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

ويستند الصندوق إلى عدد من مبادئ العمل الأساسية، أهمها إشراك الشباب وتفعيل دورهم في جهود الوقاية، والتركيز على الأسرة كمدخل أساسي لحماية الشباب من التدخين والمخدرات، والاعتماد على الحوار المجتمعي، وحشد جهود الجهات المعنية، والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمشكلة مع رسم برنامج متكامل للتقييم والمتابعة.

كان محافظ قنا قد أوصي علي ضرورة مناقشة سبل الوقاية من خطر الإدمان على المخدرات أو الكحول، بالتعاون مع المؤسسات الطبية والصحية في المحافظة، ودوائر التوجيه والإرشاد في المؤسسات التعليمية، للابتعاد عن سلوكيات سوء تناول الأدوية، ومكافحة ظاهرة الإدمان لاسيما عند شريحة الطلبة والتأكيد على مراقبة الصيدليات، والحد من تجارة هذه العقاقير من خلال تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين، وعقد الندوات والحلقات الدراسية ذات الطابع التوعوي والتثقيفي.

> أكد السكرتير العام المساعد أن المحافظة و أجهزتها التنفيذية بالتعاون مع الصندوق سوف تعقد العديد من البرامج و الندوات لتوعية الشباب من مخاطر المخدرات بمشاركة دور العبادة الإسلامية و المسيحية و المجلس القومي للمرأة للوصول إلي مجتمع خالي من أخطار المخدرات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة قنا بحضور السادة وكلاء وزارة ( الشباب و الرياضة – التربية و التعليم – الصحة و السكان – و التضامن الاجتماعي – الأوقاف – الثقافة ) و ممثلين عن الكنائس و الجامعة و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وأبدى الحضور استعدادهم للتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان في عقد مؤتمرات وورش عمل للتوعية بمخاطر المواد المخدرة علي الصحة العامة و الأسرة و المجتمع .