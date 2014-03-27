تحليل - بديل فالديز في المونديال.. دي خيا Vs دييجو لوبيز

في ظل غياب فيكتور فالديز حارس برشلونة عن كأس العالم، بات باب منتخب إسبانيا مفتوحا لحارس جديد في قائمة مونديال 2014.

فيكتور فالديز نجم البلوجرانا أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب لمدة 6 أشهر عن الملاعب.

ويبدو إيكير كاسياس حارس ريال مدريد في مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، صاحب الحظوظ الأوفر في اللعب أساسيا مع منتخب إسبانيا.

ماذا عن البديل؟ هناك بيبي رينا نجم نابولي الحالي وليفربول الأسبق.. والرجل الذي حافظ على موقعه كحارس ثالث في قائمة اللاروخا.

أما عن الحارس الثاني، فالترشيحات تصب في اتجاه ديفيد دي خيا نجم مانشستر يونايتد ودييجو لوبيز.

دي خيا العنصر الجيد الأبرز في موسم كارثي بشكل عام لمانشستر يونايتد مع المدير الفني الاسكتلندي ديفيد مويس.

أنقذ دي خيا مرمى فريقه من العديد من الأهداف، ويتميز بسرعة رد فعل عالية للغاية في التعامل مع الفرص الصعبة.

في المقابل، دييجو لوبيز هو الحارس الأساسي لريال مدريد منذ أكثر من عام.

لعب لوبيز مكان كاسياس طوال النصف الثاني من الموسم الماضي، وهذا الموسم يتبادل مع إيكير الحراسة إذ يشارك نجم فياريال الأسبق في مباريات الدوري الإسباني.

ويتميز لوبيز بسرعة حركة قدميه، ما يمنحه قدرة كبيرة في التعامل مع الانفرادات ويسمح لفريقه باللعب بخط دفاع متقدم.