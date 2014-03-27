أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هاينكس: بايرن لديه مستقبل ذهبي

Google+ Print
هاينكس: بايرن لديه مستقبل ذهبي هاينكس: بايرن لديه مستقبل ذهبي

يرى يوب هاينكس المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ أن البافاري أمن مستقبل ذهبي للفريق مؤكدا أنه لا يرى أي منافسة في البوندسليجا حاليا.

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني يوم الثلاثاء بعد التغلب على هيرتا برلين 3-1 وذلك قبل نهاية البطولة بـ7 جولات.

وقال هاينكس لصحيفة (كيكر) "إنهم يمتلكون الفريق الأفضل في أوروبا، وفي العالم أيضا.. لا أستطيع أن أرى منافسة حاليا في البوندسليجا، أمنوا مستقبل ذهبي".

وأضاف "بعد 2012 اتخذنا اتجاها جديدا وهو جلب لاعبين ممتازين، دانتي ومانزوكيتش وخابي مارتينيز وكلاوديو بيتزارو وشاكيري قبل أن يتم إضافة لاعبين رائعين مثل جوتزه وتياجو مع مدرب ممتاز جوارديولا".

وكان هاينكس قد قاد بايرن ميونيخ للفوز بالثلاثية الموسم الماضي قبل أن يرحل في الصيف تاركا منصبه للإسباني بيب جوارديولا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع