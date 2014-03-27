هاينكس: بايرن لديه مستقبل ذهبي

يرى يوب هاينكس المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ أن البافاري أمن مستقبل ذهبي للفريق مؤكدا أنه لا يرى أي منافسة في البوندسليجا حاليا.

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني يوم الثلاثاء بعد التغلب على هيرتا برلين 3-1 وذلك قبل نهاية البطولة بـ7 جولات.

وقال هاينكس لصحيفة (كيكر) "إنهم يمتلكون الفريق الأفضل في أوروبا، وفي العالم أيضا.. لا أستطيع أن أرى منافسة حاليا في البوندسليجا، أمنوا مستقبل ذهبي".

وأضاف "بعد 2012 اتخذنا اتجاها جديدا وهو جلب لاعبين ممتازين، دانتي ومانزوكيتش وخابي مارتينيز وكلاوديو بيتزارو وشاكيري قبل أن يتم إضافة لاعبين رائعين مثل جوتزه وتياجو مع مدرب ممتاز جوارديولا".

وكان هاينكس قد قاد بايرن ميونيخ للفوز بالثلاثية الموسم الماضي قبل أن يرحل في الصيف تاركا منصبه للإسباني بيب جوارديولا.