مقتل قائد كبير للمعارضة بمعارك القلمون بسوريا

قتل أحمد نواف درة، رئيس المجلس العسكري التابع للجيش الحر، بمنطقة القلمون في ريف دمشق، مع 5 مقاتلين آخرين في قصف جوي بالبراميل المتفجرة على منطقة فليطة، ترافق مع اشتباكات عنيفة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بحسب ما افادت سكاي نيوز عربية.

وقال المرصد: “استشهد رئيس المجلس العسكري الثوري في القلمون وقائد لواء سيف الحق الرائد المنشق أحمد نواف درة، و5 مقاتلين آخرين، في قصف بالبراميل المتفجرة واشتباكات يوم أمس (الأربعاء) مع القوات النظامية وحزب الله اللبناني في محيط بلدة فليطة” في منطقة القلمون شمال دمشق.

وانشق درة، ومساعده بلال خريوش، في 28 فبراير 2012، وقاما معا بتشكيل ما يعرف باسم “لواء سيف الحق” الذي يعتبر من الألوية الأولى التي تشكلت ضمن الجيش الحر، وهو موجود بالتحديد في القلمون.

وتمكنت القوات الحكومية خلال الأشهر الماضية من السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة القلمون التي كان يتحصن فيها مقاتلو المعارضة.

ولم يبق وجود لمسلحي المعارضة إلا في بلدات فليطا وراس المعرة ورنكوس، وبعض المناطق الجبلية المحاذية للحدود اللبنانية.