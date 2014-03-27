القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية تتزود بالمزيد من وسائل الحرب الإلكترونية

أعلن العقيد إيجور يجوروف ، المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية أنه من المقرر خلال العام الجاري تزويد القوات الصاروخية الاستراتيجية بالمزيد من التجهيزات الحديثة الثابتة للرصد اللاسلكي وتحديد مصادر الموجات ما فوق الصوتية وموجات التردد العالي جدا من طراز “سفيت ـ ف س غ” .

وقال يجوروف في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” اليوم الخميس “نظرا لذلك يجتاز اختصاصيو الحرب الالكترونية دورات تدريبية في مركز الاسلحة المشتركة للتدريب والاستطلاع الإلكتروني بمدينة تامبوف ، لافتا إلى أنه بإمكان رجال القوات الصاروخية الاستراتيجية البدء في تشغيل النظم المذكورة بعد نصبها وتركيب مكوناتها بمساندة خبراء الجهة المنتجة” .

وأوضح أن “أنظمة “سفيت” مخصصة لتقدير الموقف المغناطيسي ، وكشف مصادر بث الموجات اللاسلكية ودراسة طبيعتها بشكل سريع ، وكذلك تحديد مكان إشعاع موجات التردد العالي جدا وما فوق عالية التردد ، اعتمادا على الأجهزة المماثلة ـ الثابتة منها والمتنقلة ـ للرصد الفني والاستطلاع اللاسلكي ـ الفني .

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي جرت في القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية إعادة تزويد وحدات الحرب الالكترونية بأحدث النظم متعددة الوظائف لتحليل ودراسة الوضع الكهرومغناطيسي ، واكتشاف مصادر التشويش غير المقصود ، والتأكد من عدم تسرب معلومات من مواقع القوات عبر القنوات التقنية ، إلى جانب الرقابة على تطبيق الإجراءات الكفيلة بالحماية من الاستطلاع اللاسلكي والراداري .

يذكر أنه خلافا لمحطات الاستطلاع والرصد الراداري المستخدمة في وحدات الحرب الإلكترونية ، فإن النظم الحديثة تسمح باداء مهام كشف وتحديد أماكن مصادر التشويش الالكتروني المعادي ، وإخمادها بشكل آلي وبصورة أسرع وبدقة اعلى ، حيث أنها قادرة على تشخيص أماكنها بالتردد المنبعث ، ورصد وقياس الإشارات ، وتحديد مكان بث الإشارات القادمة من الوسائل الالكترونية ، وتسجيلها ومعرفة احداثياتها .

أ ش أ