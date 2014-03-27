سفير منظمة اليونسكو للسلام العالمي يطرح ألبوماً جديداً بعنوان "لا لا ترد"

تطرح الإمارات للصوتيات والمرئيات أول ألبوم للسفير العربي الأول للسلام العالمي والبيئة، مصطفى العمار، بعنوان "لا لا ترد" (La Tered)، في فيرجن ميجاستور. وسوف يعود ريع جزء من مبيعات هذا الألبوم إلى اللاجئين السوريين والأطفال العراقيين المصابين بمرض السرطان.

تكلّل حفل طرح الألبوم حضور ضيف الشرف الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي. فالشيخ النعيمي فرد من العائلة الحاكمة في إمارة عجمان، وهو ابن أخ حاكم إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. يُلقّب الشيخ النعيمي باسم "الشيخ الأخضر"، ذلك أنّ رسالته تكمن في إزالة الحواجز ونشر التوعية في أوساط الشبان حول المشاكل البيئية وتشجيع الاستدامة. والشيخ النعيمي ومصطفى العمار، هما سفيرا اليونسكو للسلام ولهما أهداف مشتركة، ألا وهي مساعدة المحتاجين حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال هيثم صادق العزاوي، المدير التنفيذي الإمارات للصوتيات والمرئيات: "إنّه لفخر لنا ولمن دواعي سرورنا أن ندعم الفنان الجديد مصطفى العمار، ونقف إلى جانبه لمساعدة المحتاجين حول العالم. فالموسيقى التي يؤلفها تحمل هدفاً كبيراً وبالغ الأهمية، وسوف يعود ريع مبيعات الألبوم إلى الأطفال العراقيين المصابين بمرض السرطان واللاجئين السوريين، الذين اضطروا إلى المهاجرة بسبب الحرب الأهلية في وطنهم. "لا لا ترد" ألبوم يتضمّن ١٠ أغاني مؤثرة ومن ضمنها أغنية "لا لا ترد" إلى جانب فيلم موسيقي صُوّر في ألمانيا. وتجدر الإشارة إلى أنّ واحدة من الأغاني مهداة إلى دبي، حيث إنّ مصطفى العمار يعبّر عن حبه لهذه الإمارة. في الألبوم أيضاً أغنية أخرى مهداة إلى مصر وإلى شعبها القوي والشجاع.