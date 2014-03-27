حصرياً بالصور وبالفيديو: سيدتي نت يرافق محمد عساف في المخيم

لماذا اختار محمد عساف محبوب العرب الفائز باللقب قبل أشهر قليلة، وبنجومية لم يسبقها إليه أحد من خريجي برامج الهواة، تصوير كليب أغنيته الجديدة في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت، بدل من تصويرها في مناطق طبيعية تأسر عين المتلقي؟ لماذا اختار منطقة تعد الأكثر فقراً في لبنان، وتقع أصلاً في بقعة (ضاحية بيروت الجنوبية) طالتها التفجيرات أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية؟ سؤال حملناه إليه في موقع التصوير، حيث كان يستعد للوقوف أمام عدسة المخرج البريطاني ديفيد زيني للبدء بتصوير أوّل مشاهد أغنية "يا حلالي يا مالي" التي كتب كلماتها الشاعر نزار فرنسيس ولحّنها رواد رعد.

*"ماذا تفعل في المخيم، ألا يعد وجودك هنا مخاطرة؟" نسأله فيجيب مبتسماً:

نحن نصوّر كليب "يا حلالي يا مالي"، والأغنية فرحة وتحمل طابع الدبكة، وقد شعرنا بحاجة إلى تصويرها في جو فلسطيني بحت، من هنا وقع اختيارنا على مخيم "برج البراجنة"، كما أنني قصدت أن أكون مقرباً من أهلي، لأعكس صورة الحياة كما تسير تسير هنا.

*الأغنية من التراث الفلسطيني؟

هي مقتبسة من التراث، والجو هنا في المخيم جميل كما ترى.

وتابع يقول "أنا من هذه البيئة خرجت، ولا أنسى أصلي، وللمرة المليون أقولها عشت بينهم في المخيم، وأعرف بساطة أهل المخيمات، لذا اليوم أشعر بأني بين أهلي وأحبائي بغض النظر بأي مخيم هم، فكل المخيمات واحدة وكلنا فلسطينيون".

*يختار الفنانون مواقع تصوير طبيعية تأسر عين المتلقي، وبعضهم يصوّر في ملاه ليلية، أنت اخترت المخيم، أليست مجازفة منك؟ بمعنى أنك قد لا تصل إلا إلى المتلقي الفلسطيني؟

شتان ما بين التصوير في ملهى ليلي أو منظر طبيعي ناء، وبين التصوير في موقع من صلب الحياة اليومية. ليس هناك ما هو أجمل من أن نكون مقربين من الناس، وهم دعموني ولا زالوا يدعمونني، وأنا على يقين أنني سأخرج من تصوير الكليب بفكرة جميلة لا بل رائعة، فمحمد عاش الظروف التي يعيشونها وعانى مثلهم تماماً. وهذا ما أردت نقله لأن الكليب ليس فيلماً سياحياً بل هو قصة واقعية.

*ماذا عن تأخير صدور ألبومك إلى شهر سبتمبر؟ هذا يعني أنك ستحيي حفلات الصيف دون أن يكون في رصيدك أغان خاصة تكفي لتقدمها في حفلاتك؟

الألبوم بالفعل سيصدر في شهر سبتمبر وسبب تأخيره يعود لاعتبارات خاصة بالشركة المنتجة، التي تقوم بإعداد خطة مرسومة لي، وحالياً أقوم بالتحضير لأغنية كأس العالم، وسنسجلها قريباً، لذا ننتظر اختيار الوقت المناسب لطرح الألبوم.

*وما قصة التعاون مع ملحم بركات؟ سبق وكشفنا في "سيدتي نت" أنه ليس ثمة تعاون قريب؟

ليس صحيحاً أن لا تعاون، ونحن متفقين بأن هناك أغنية.

*ماذا تقول للجيش العسافي الذي يتابعك عبر "سيدتي نت"؟

لا كلام لديّ لأقوله لهم، فهم سر نجاحي وانا أحبهم كثيراً، وهم من أوصلوني إلى هذه المرحلة وأتمنى أن يكونوا دائماً معي وأن تستمر محبتهم التي أعتبرها ثروتي الحقيقية. ودعني أحيي الجيش العسافي على مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يحرجونني بدعمهم لي، شكرا لجيشي ولكل من يتابعني عبر "سيدتي نت".

المخرج زيني: عساف فريد من نوعه

"سيدتي نت" التقت مخرج الكليب البريطاني ديفيد زيني الذي قال إنّ "عساف شخص مميز وفريد من نوعه، لديه معجبين بأرقام خيالية، وكما ترى بعينك محبة الناس له لا يمكن وصفها، وقد عبر أهل المخيم عن محبتهم له وكان الحب صادقاً في عيونهم".

وتابع: "عساف شخص مميز ومتواضع ويملك طاقات كثيرة وسوف أفجرها كلها".

كواليس الكليب:

استغرق تصوير الكليب يوماً كاملاً توزّع بين ساحة وأخرى في المخيم تنقل فيها عساف.

استغرق التحضير للكليب أكثر من شهر، حيث أحضر المخرج الأجنبي معداته وبعض من فريقه من الخارج.

لم يشارك عساف في الكليب أي عارضة، بل كان أهل المخيم والأطفال هم العنصر الذي ارتكز عليه محمد في كليبه.

تصوير الكليب بدأ في الخامسة والنصف صباحاً فأيقظ عساف أهالي المخيم على نغمات صوته، وسارعوا لملاقاته رغم ضيق المساحة. وانتشروا على الشرفات المحيطة في مكان التصوير.

الصغار صوروا معه مشهداً في الكليب وهم يلعبون الكرة، وراحوا يهتفون "عساف عساف".

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