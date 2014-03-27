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يوسف شعبان يكشف حقيقة زواجه من الصبوحة قبل أربعين سنة

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يوسف شعبان يكشف حقيقة زواجه من الصبوحة قبل أربعين سنة يوسف شعبان يكشف حقيقة زواجه من الصبوحة قبل أربعين سنة

راجعت مؤخراً أنباء عن أن الفنان المصري يوسف شعبان سبق وتزوج قبل ما يزيد عن الأربعين عاماً من المطربة اللبنانية صباح لمدة شهر واحد فقط.
وفي اتصال معه، قال شعبان تعليقاً على الخبر إنّ زواجه من صباح مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأكد أنه لم يكن هناك أصلاً مشروع زواج بينهما، وأضاف ضاحكاً "لا أعرف من وراء هذه الشائعة الغريبة التي طالتني، فهل غيّر مروّجو الشائعات خطّتهم وبدلاً من إطلاق شائعات الوفاة بدأوا يطلقون شائعات الزواج؟ وما معنى النبش في الماضي للحديث عن زواج قبل أربعين سنة لم يحصل أصلاً؟".
وأشار شعبان إلى أنّ هذا الخبر قد يضايق الصبوحة وقال "دعوها تنعم بحياتها التي اختارتها، وادعوا الله أن يديم عليها الصحة وحب الحياة لأنها من الفنانين القلائل جداً الذين يتمسكون بالحياة ويريدون الاستمتاع بها حتى أخر يوم في عمرهم".
وعن علاقته بالشحرورة قال إنه قدّم معها فيلمين فقط، وكانت من أكثر الشخصيات المحترمة الراقية التي عمل معها، وكانت بسيطة كما هي الآن رغم أناقتها الشديدة وحرصها على التفاصيل، وفي قمة تواضعها وقال "هذه الفنانة تعشق لدرجة كبيرة جداً".

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