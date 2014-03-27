قراء سيدتي نت: سونجول أودين أجمل نجمة تركية لعبت دور الأم

في كل مرة تنظم "سيدتي" و"سيدتي نت" استفتاءً لنجمات تركيات، تتربع الممثلة سونجول اودان على عرش التصويت، لما تحظى به من شعبية في العالم العربي، ومن جمهور ناشط مستعد للتصويت لها بكثافة للفوز بأي استفتاء يكون اسمها حاضراً فيه.
لذا لم يكن مستغرباً فوز سونغول باستفتاء "صوتوا لأجمل نجمة تركية لعبت دور الأم".
فقد حصلت سونجول أودين الشهيرة بـ(سوزان) في "نساء حائرات" على لقب أجمل نجمة تركية لعبت دور الأم، بـ 2,749 صوتاً، فيما حلًت النجمة عائشة بنجول (جميلة) في "على مر الزمان"، في المرتبة الثانية بـ 1,277 صوتاً، ثم نبهات جهري (السلطانة الأم) في "حريم السلطان" بـ 328 صوتاً.
أما بقية النتائج فجاءت على الشكل الآتي:
المرتبة الرابعة ٕايجي أوسلو- سونيا في "أين ابنتي" بـ 162 صوتاً
المرتبة الخامسة نور فتاح أوغلو- بيسان في "العشق الممنوع" بـ 161 صوتاً
المرتبة االسادسة جيداء دوفنجي- رفيف في "نساء حائرات" بـ 160 صوتاً
المرتبة السابعة جانسو ديري- سيلا في "سيلا" بـ 60 صوتاً
المرتبة الثامنة بيغوم برغورين- قمر في "ثمن عمري" بـ 37 صوتاً
المرتبة العاشرة خديجة أصلان- بلقيس في "ندى العمر" بـ 26 صوتاً