قراء سيدتي نت: سونجول أودين أجمل نجمة تركية لعبت دور الأم

في كل مرة تنظم "سيدتي" و"سيدتي نت" استفتاءً لنجمات تركيات، تتربع الممثلة سونجول اودان على عرش التصويت، لما تحظى به من شعبية في العالم العربي، ومن جمهور ناشط مستعد للتصويت لها بكثافة للفوز بأي استفتاء يكون اسمها حاضراً فيه.

لذا لم يكن مستغرباً فوز سونغول باستفتاء "صوتوا لأجمل نجمة تركية لعبت دور الأم".

فقد حصلت سونجول أودين الشهيرة بـ(سوزان) في "نساء حائرات" على لقب أجمل نجمة تركية لعبت دور الأم، بـ 2,749 صوتاً، فيما حلًت النجمة عائشة بنجول (جميلة) في "على مر الزمان"، في المرتبة الثانية بـ 1,277 صوتاً، ثم نبهات جهري (السلطانة الأم) في " حريم السلطان " بـ 328 صوتاً.

أما بقية النتائج فجاءت على الشكل الآتي:

المرتبة الرابعة ٕايجي أوسلو- سونيا في "أين ابنتي" بـ 162 صوتاً

المرتبة الخامسة نور فتاح أوغلو- بيسان في "العشق الممنوع" بـ 161 صوتاً

المرتبة االسادسة جيداء دوفنجي- رفيف في "نساء حائرات" بـ 160 صوتاً

المرتبة السابعة جانسو ديري- سيلا في "سيلا" بـ 60 صوتاً

المرتبة الثامنة بيغوم برغورين- قمر في "ثمن عمري" بـ 37 صوتاً

المرتبة العاشرة خديجة أصلان- بلقيس في "ندى العمر" بـ 26 صوتاً