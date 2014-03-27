سيتي يقتحم سباق باكاري سانيا

(/أ ش أ/) - ذكرت تقارير إنجليزية أن باكاري سانيا لاعب أرسنال، على رادار مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مانويل بيلجريني المدير الفني لسيتي تحدث بالفعل مع سانيا للانتقال مجانا من أرسنال بعد نهاية عقده مع المدفعجية في الصيف.

وكان أرسنال قد أبدى رغبته في تمديد عقد سانيا، وقدم له أكثر من عرض براتب بلغ 60 الف استرليني اسبوعيا.

لكن اللاعب الفرنسي الدولي صاحب الـ31 عاما لم يوافق على عروض أرسنال.

ويعد سيتي الأقرب لضم اللاعب، ومنافسه الأشرس سيكون باريس سان جيرمان.

وكان إنتر ميلان قد أعلن اتصاله باللاعب، وإخفاقه في التوصل لاتفاق معه للآن.