أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيتي يقتحم سباق باكاري سانيا

Google+ Print
سيتي يقتحم سباق باكاري سانيا سيتي يقتحم سباق باكاري سانيا

(/أ ش أ/) - ذكرت تقارير إنجليزية أن باكاري سانيا لاعب أرسنال، على رادار مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مانويل بيلجريني المدير الفني لسيتي تحدث بالفعل مع سانيا للانتقال مجانا من أرسنال بعد نهاية عقده مع المدفعجية في الصيف.

وكان أرسنال قد أبدى رغبته في تمديد عقد سانيا، وقدم له أكثر من عرض براتب بلغ 60 الف استرليني اسبوعيا.

لكن اللاعب الفرنسي الدولي صاحب الـ31 عاما لم يوافق على عروض أرسنال.

ويعد سيتي الأقرب لضم اللاعب، ومنافسه الأشرس سيكون باريس سان جيرمان.

وكان إنتر ميلان قد أعلن اتصاله باللاعب، وإخفاقه في التوصل لاتفاق معه للآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع