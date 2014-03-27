أنشيلوتي ينفي غضب رونالدو

نفى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يكون البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الملكي قد غادر الملعب في نهاية مباراة سيفيليا وهو منزعج من أمر ما.

وكان رونالدو قد ترك الملعب غاضبا بعد خسارة فريقه بنتيجة 2-1، ليتحول الميرنجي من متصدر لليجا إلى صاحب المركز الثالث.

كما أشار أنشيلوتي إلى أن شابي ألونسو لا يتحمل مسؤولية الهدف الأول الذي أحرزه سيفيليا.

وأوضح "هذه ليست مشكلة شابي، صحيح أنه أخطأ في تمريرة وفي سيطرة على إحدى الكرات، لكن كان علينا أن نغطي دفاعاتنا".

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 70 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو صاحب الصدارة، ونقطتين عن برشلونة الوصيف.