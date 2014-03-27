بالفيديو - تريزيجيه يسجل هدفين ويقود أولد بويز للفوز في كوبا ليبارتدورس

سجل الفرنسي ديفيد تريزيجيه هدفين بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني ليقود فريقه نيولز أولد بويز للفوز 4-2 على ناسيونال الأوروجوياني في كوبا ليبارتدورس يوم الخميس.

ويلعب تريزيجيه - 36 عاما - مهاجم يوفنتوس الأسبق في صفوف نيولز أولد بويز بعد أن انتقل إليه من ريفر بليت الأرجنتيني عام 2013.

ودخل تريزيجيه كبديل في الدقيقة 66 والنتيجة تشير للتعادل 2-2 بين الفريقين قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 75 بعد أن مرر له زميله كاسكو الكرة وهو في مواجهة المرمى ليحولها داخل الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 91 أضاف تريزيجيه الهدف الثاني بعد أن راوغ مدافع ناسيونال بطريقة رائعة ويسدد بيسراه في شباك أصحاب الأرض منهيا على آمالهم في تحقيق التعادل.