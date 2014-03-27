أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - تريزيجيه يسجل هدفين ويقود أولد بويز للفوز في كوبا ليبارتدورس

Google+ Print
بالفيديو - تريزيجيه يسجل هدفين ويقود أولد بويز للفوز في كوبا ليبارتدورس بالفيديو - تريزيجيه يسجل هدفين ويقود أولد بويز للفوز في كوبا ليبارتدورس

سجل الفرنسي ديفيد تريزيجيه هدفين بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني ليقود فريقه نيولز أولد بويز للفوز 4-2 على ناسيونال الأوروجوياني في كوبا ليبارتدورس يوم الخميس.

ويلعب تريزيجيه - 36 عاما - مهاجم يوفنتوس الأسبق في صفوف نيولز أولد بويز بعد أن انتقل إليه من ريفر بليت الأرجنتيني عام 2013.

ودخل تريزيجيه كبديل في الدقيقة 66 والنتيجة تشير للتعادل 2-2 بين الفريقين قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 75 بعد أن مرر له زميله كاسكو الكرة وهو في مواجهة المرمى ليحولها داخل الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 91 أضاف تريزيجيه الهدف الثاني بعد أن راوغ مدافع ناسيونال بطريقة رائعة ويسدد بيسراه في شباك أصحاب الأرض منهيا على آمالهم في تحقيق التعادل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم