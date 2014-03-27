الفريق محمود حجازي.. من إدارة المخابرات الحربية إلى رئاسة أركان الجيش

ننشر السيرة الذاتية للفريق أركان حرب محمود حجازى، الرئيس الجديد لأركان حرب القوات المسلحة المصرية ،هو محمود ابراهيم حجازى،تخرج فى الكلية الحربية عام 1977، ألتحق بسلاح المشاة، والذى حصل على دورات أركان حرب ودورات الحرب العليا.

تولى حجازى قيادة المنطقة الغربية العسكرية ثم صدر قرار بتعيينة رئيس لهيئة التنظيم و الإدارة، وكان عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولي إدارة شئون البلاد بعد ثورة 25 يناير، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

وقام الرئيس المعزول محمد مرسى بتنصيبه مديرأ للمخابرات الحربية والاستطلاع، فى 12 أغسطس 2012.

وظل الفريق حجازى فى منصبة مديراً للمخابرات الحربية حتى صدر اليوم الخميس، قرار من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بترقيتة الى رتبة فريق أركان حرب و تنصيبه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة خلفاً للفريق أول صدقى صحبى و الذى عين اليوم وزيراً للدفاع و الانتاج الحربي.