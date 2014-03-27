مكياج الربيع على طريقة Rachel McAdams

هل تريدين الاستعداد لأيام الربيع هذا العام بشكل مختلف؟ ربما قد تساعدك بعض التغييرات البسيطة في روتين يومك للحصول على مزيد من التجدد والانتعاش.

إليك نصائح Rachel McAdams لتبدئي هذا الربيع بنظام حياة مختلف وحالة نفسية جيدة:

1. تأكدي من مستوى إشراق بشرتك

للتأكد من مستوى إشراق البشرة عليك بالالتزام بالقاعدة التي تقول: "3 لترات من الماء يومياً لبشرة خالية من السموم"، فالماء يعمل على منح البشرة التغذية والمرونة التي تحتاجها، فيغذي خلايا البشرة، ويجعلها أكثر حيوية وإشراقاً، كما أثبتت الدراسات الحديثة أن الماء له تأثير إيجابي في تحسين المزاج النفسي؛ لأنه يجعل صحة البشرة والجسم في حالة أفضل.

2. استعيدي حيوية ملامح وجهك المتعبة

إذا كنت تريدين استعادة البشرة النضرة الخالية من الاحمرار أو الحبوب وغيرها من المشاكل عليك بالنعناع الطازج، فالمنثول المتواجد بالنعناع له قدرة سحرية في تهدئة الاحمرار والبثور المتواجدة على الوجه بفعل الأتربة والعوامل البيئية الأخرى التي سبق وأن واجهتها في أيام الشتاء، كل ما عليك فعله هو فرم القليل من النعناع الطازج مع ملعقة من الليمون، وضعيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة، استخدمي هذا القناع ككريم كلما ظهرت آثار الحبوب أو الاحمرار على وجهك، واستعدي لربيع مشرق خال من عيوب الوجه المختلفة.

3. لا إفراط ولا تفريط

للشعور بالحيوية في أيام الربيع استخدمي بعض الخطوات البسيطة لإخفاء عيوب الوجه، مع إبقاء الملامح طبيعية كما هي، ولكن من جانب آخر تحتاج منك أيام الربيع إلى مزيد من الألوان، فما العمل؟!

للجمع بين الإطلالة ذات المظهر الطبيعي من جهة وتغيير الروتين اليومي والتجديد من جهة أخرى، ننصحك بالتجديد في ألوان أحمر الشفاه بشكل يومي، مع المحافظة على حاجبيك بشكلهما الطبيعي.

وعن أكثر الألوان إشراقاً في الربيع قومي بشراء مجموعة جديدة من ألوان أحمر الشفاه على أن تتضمن اللون الخوخي، والخوخي الداكن، والأرجواني، والكستنائي، والأحمر المرجاني.

تابعي هنا:

بالخطوات: تصميم أظافر بألوان الأزهار