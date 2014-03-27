معجنات الجبن لجلستكِ مع صديقاتكِ

المقادير:

-3 أكواب من الدقيق

-كوب من الحليب المجفّف

-ثلاثة أرباع الكوب من الزيت النباتي

- كوبان من الماء الدافئ

-ربع ملعقة صغيرة من "البايكينغ باودر"

-ربع ملعقة صغيرة من السكر

-نصف ملعقة صغيرة من الملح

-4 ملاعق صغيرة من الخميرة الفوريّة

- كوبان من الجبن الأبيض المنقوع بالماء والمقطّعة إلى مكعبات صغيرة

-ملعقتان كبيرتان من الحبة السوداء

طريقة التحضير:

1- يخلط الدقيق مع الحليب والزيت والماء و"البايكينغ" باودر والسكر والملح والخميرة، باستخدام يديك، حتى تتشكّل عجينة متماسكة وطريّة.تدع في الوعاء مغطّاة بقطعة قماش رطبة، أو كيس من النايلون لنصف ساعة.

2 -يخلط الجبن مع الحبة السوداء.

3- يسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

-4 تدهن صينيّة الفرن بالقليل من الزيت، وتعدّ كرات متساوية من العجين، ثم تفرد كلّ منها على حدة، تحشى بالجبن وتلفّ بالطريقة المرغوبة.

5- تدخل الصينيّة الفرن لـ10 دقائق، ثم توضع في الرف العلوي منه لـ4 دقائق ليتحمّر سطحها، قليلاً.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

فكرة الشيف:

معجنات الجبن الأصفر:

تعدّ هذه المعجنات بالجبن الأصفر أيضاً، وذلك عبر الاستعاضة عن الجبن الأبيض والحبّة السوداء في مقادير الوصفة السابقة بكوبين من الجبن الأصفر و6 شرائح من جبن "تشدر"، ويمكن فرد القليل من هذه الأخيرة على سطح العجينة، عند وضعها في الرف العلوي من الفرن.

(أعدّ "الشيف" تامر شلح هذه الوصفة، في محلات Breadtalk - بالرياض).

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